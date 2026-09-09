Захарова: инцидент в Лейпциге был заранее спланированным эскалационным маневром

7 сентября МИД РФ сообщил о закрытии генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. На территории России также закрываются все немецкие культурные Центры имени Гете. Их сотрудникам предписано выехать из страны до 13 сентября. Такой шаг стал ответом на решение ФРГ закрыть российское генконсульство в Бонне и Русский дом в Берлине, а также ужесточить въезд для россиян. Поводом послужил инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига в августе. ФРГ возложила ответственность на Россию.