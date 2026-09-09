Захарова: инцидент в Лейпциге был заранее спланированным эскалационным маневром
Инцидент с БПЛА в Лейпциге является заранее спланированным маневром, рассчитанным на усиление напряженности. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Рассматриваем этот очередной эпизод антироссийской истерии в Европе как заранее спланированный эскалационный маневр», – заявила дипломат.
8 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал строить прогноз по дальнейшим действиям Германии в отношении России. Однако он отметил, что РФ никогда не выступала за полный разрыв контактов с ФРГ. Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что русофобия канцлера Германии Фридриха Мерца превратилась в манию преследования, из-за чего он во всем винит Россию.
7 сентября МИД РФ сообщил о закрытии генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. На территории России также закрываются все немецкие культурные Центры имени Гете. Их сотрудникам предписано выехать из страны до 13 сентября. Такой шаг стал ответом на решение ФРГ закрыть российское генконсульство в Бонне и Русский дом в Берлине, а также ужесточить въезд для россиян. Поводом послужил инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига в августе. ФРГ возложила ответственность на Россию.