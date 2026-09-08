Песков не стал прогнозировать дальнейшие шаги ФРГ в отношении России
Россия никогда не была сторонником сворачивания отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о рисках полного разрыва контактов с Германией.
По его словам, «пока вроде бы это никому в голову не приходило».
«Мы сторонниками сворачивания отношений никогда не были. Как далеко может зайти руководство Германии? Сейчас даже я не стал бы прогнозировать что-то», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что русофобия канцлера Германии Фридриха Мерца превратилась в манию преследования, из-за чего он во всем винит Россию. Так Песков прокомментировал желание немецкого политика продолжать оказывать давление на РФ, несмотря на проигрыш его партии на выборах в Саксонии-Анхальт.
7 сентября МИД РФ сообщил о закрытии генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. На территории РФ также закрываются все немецкие культурные Центры имени Гете. Их командированным сотрудникам предписано выехать из страны до 13 сентября. Мера стала реакцией на решение ФРГ закрыть российское генконсульство в Бонне и Русский дом в Берлине с той же даты, а также ужесточить въезд для россиян. Поводом послужил инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига в августе. ФРГ возложила ответственность на Россию.