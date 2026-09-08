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Песков указал на русофобскую манию у Мерца

Сергей Пахомов
dpa/picture-alliance / ТАСС
dpa/picture-alliance / ТАСС

Русофобия канцлера Германии Фридриха Мерца превратилась в манию преследования, из-за чего он во всем винит Россию. Об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал желание немецкого политика продолжать оказывать давлению на РФ, несмотря на проигрыш его партии на выборах в Саксонии-Анхальт.

«Это труднообъяснимое, нерациональное, не ориентированное на правду поведение руководителя государства», – объяснил Песков слова Мерца в отношении РФ.

По словам пресс-секретаря, немецкий политик наносит Германии существенный ущерб. В качестве примера он привел проблемы в экономике и падение уровня жизни.

7 сентября Фридрих Мерц признал проигрыш его партии на выборах. Он отметил, что это было «драматическим» поражением. Также канцлер подчеркнул, что партийной системе Германии происходит «тектонический сдвиг».

6 сентября состоялись выборы парламента (ландтага) в федеральной земле Саксония-Анхальт. Победу одержала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). АдГ лидировала с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. 

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