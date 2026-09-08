Русофобия канцлера Германии Фридриха Мерца превратилась в манию преследования, из-за чего он во всем винит Россию. Об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал желание немецкого политика продолжать оказывать давлению на РФ, несмотря на проигрыш его партии на выборах в Саксонии-Анхальт.