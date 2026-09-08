«Альтернатива для Германии» имеет возможность стать правящей в Саксонии-Анхальт

«Альтернатива для Германии» имеет возможность стать правящей в Саксонии-АнхальтКанцлер Фридрих Мерц грозится защитить от нее конституцию
На земельных выборах в Саксонии-Анхальт на востоке ФРГ с разгромом победила правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ). По официальным данным местного избиркома, АдГ получает 43,8% голосов, это ее лучший результат за всю историю партийного участия в выборах в региональные парламенты (ландтаги) земель Германии. Основной соперник АдГ – правивший в этой земле консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) премьер-министра Свена Шульце потерпел сокрушительное поражение, набрав всего 17,2% голосов и потеряв, таким образом, более половины избирателей с 2021 г. Явка составила рекордные со времен объединения Германии 77,8% избирателей. Собраться новый ландтаг должен 6 октября.
У АдГ будет 39 мандатов из 83 (не хватает трех мест для абсолютного большинства), 15 у ХДС, по восемь у левых и «Зеленых», пять у Союза Сары Вагенкнехт. В эфире телеканала ARD кандидат в премьер-министры Саксонии-Анхальт от партии Ульрих Зигмунд заявил: «Мы вошли в историю в этой стране. Нам нужен политический поворот. Результат говорит сам за себя». Зигмунд также подчеркнул, что АдГ готова к сотрудничеству по вопросам миграции и безопасности.
Канцлер из ХДС Фридрих Мерц заявил, что в Саксонии-Анхальт произошел «тектонический сдвиг», его партия не нашла пути к избирателям, но немецкая конституция позволит не допустить «праворадикалов» к власти на земельном уровне. Канцлер также выразил тревогу по поводу того, что победу АдГ якобы с ликованием встретили в России.
По мнению европейского издания Politico, победа АдГ означает провал борьбы за немецкую идентичность, которую вели экс-канцлеры Гельмут Коль и Ангела Меркель.
Политика последней нанесла особенно сильный удар по восточногерманскому избирателю во время миграционного и экономического кризиса в 2010-х гг. Жители восточногерманских земель почувствовали, что их жизни приносятся в жертву политике федерального правительства в Берлине.
АдГ до абсолютного большинства не хватает трех мандатов, так что возможно блокирование правопопулистов либо с Союзом Сары Вагенкнехт, либо с местным ХДС, отмечает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. При этом федеральное руководство христианских демократов по-прежнему выступает за полный отказ от союза с АдГ. Также на сделку с правопопулистами не пойдут ни левые, ни «Зеленые». В теории создание правительства без АдГ возможно, но это будет очень пестрая коалиция ХДС, СДПГ, левых и «Зеленых», которые преследуют разные интересы, и такой расклад только подорвет доверие избирателей к мейнстримным партиям. Силового варианта решения проблемы с АдГ в Саксонии-Анхальт у Берлина также нет: чтобы использовать против партии спецслужбы, нужно сначала ее запретить, а это процесс отнюдь не простой и небыстрый. В немецкой истории, напоминает эксперт, даже куда более праворадикальные партии, чем АдГ, запретить было весьма сложно. Для правящего же ХДС победа АдГ в Саксонии-Анхальт – это действительно серьезный удар, считает Камкин. Партия Мерца откровенно непопулярна, и если не произойдет чуда, то к выборам в бундестаг в 2029 г. она подойдет с плохими рейтингами в районе 20%.
Сейчас партии будут вести активную работу за закрытыми дверями, договариваясь о коалиции, говорит научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская. У АдГ действительно есть шанс создания коалиции с Союзом Сары Вагенкнехт, но, скорее всего, это будет не полноценная коалиция, а правительство меньшинства при поддержке партии Вагенкнехт. Таким образом, Союз Сары Вагенкнехт поможет АдГ прийти к власти и избрать премьера, но в случае голосования в ландтаге правопопулисты будут вынуждены обращаться к помощи союза. Это вариант «не стопроцентный», отмечает эксперт, так как ставит АдГ в уязвимое положение. Менее вероятный, но не совсем несбыточный вариант – это поддержка АдГ при голосовании со стороны «отщепенцев» из ХДС. Еще одним маловероятным, но предпочтительным для АдГ вариантом является создание полноценной коалиции вместе с Союзом Сары Вагенкнехт, но убедить в этом саму Вагенкнехт, которая показала себя непростым переговорщиком, будет сложно. В любом случае коалиция с АдГ в составе будет скорее неустойчивой, что негативно повлияет как на партию, так и на всю федеральную землю. Другие партии, продолжает Хорольская, создать широкую коалицию против АдГ в теории могут, но тогда тому же ХДС придется договариваться и с Союзом Сары Вагенкнехт, и с левыми, что сделает такую коалицию также неустойчивой.