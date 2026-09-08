«Альтернатива для Германии» имеет возможность стать правящей в Саксонии-Анхальт

Сейчас партии будут вести активную работу за закрытыми дверями, договариваясь о коалиции, говорит научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская. У АдГ действительно есть шанс создания коалиции с Союзом Сары Вагенкнехт, но, скорее всего, это будет не полноценная коалиция, а правительство меньшинства при поддержке партии Вагенкнехт. Таким образом, Союз Сары Вагенкнехт поможет АдГ прийти к власти и избрать премьера, но в случае голосования в ландтаге правопопулисты будут вынуждены обращаться к помощи союза. Это вариант «не стопроцентный», отмечает эксперт, так как ставит АдГ в уязвимое положение. Менее вероятный, но не совсем несбыточный вариант – это поддержка АдГ при голосовании со стороны «отщепенцев» из ХДС. Еще одним маловероятным, но предпочтительным для АдГ вариантом является создание полноценной коалиции вместе с Союзом Сары Вагенкнехт, но убедить в этом саму Вагенкнехт, которая показала себя непростым переговорщиком, будет сложно. В любом случае коалиция с АдГ в составе будет скорее неустойчивой, что негативно повлияет как на партию, так и на всю федеральную землю. Другие партии, продолжает Хорольская, создать широкую коалицию против АдГ в теории могут, но тогда тому же ХДС придется договариваться и с Союзом Сары Вагенкнехт, и с левыми, что сделает такую коалицию также неустойчивой.