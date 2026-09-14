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Песков не стал комментировать решение Финляндии по ядерному сдерживанию

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Положения французской концепции продуктивного ядерного сдерживания, к которой хочет присоединиться Финляндия, не понятны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отказался от комментариев касательно желания Финляндии присоединиться к французской «концепции упреждающего сдерживания».

«Я не совсем понимаю, что это за концепция, честно говоря. Мне еще предстоит какие-то детали узнать. Поэтому я воздержался бы от каких-либо комментариев», – сказал он.

14 сентября стало известно, что Финляндия решила присоединиться к французской так называемой концепции упреждающего сдерживания. Париж назвал решение важным шагом для европейской безопасности и двустороннего сотрудничества. В ближайшие месяцы планируют создать руководящую группу по ядерным вопросам.

Франция предлагает присоединиться проекту по ядерной защите большому числу европейских стран, включая Германию, Норвегию, Польшу и Литву.

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