Песков не стал комментировать решение Финляндии по ядерному сдерживанию
Положения французской концепции продуктивного ядерного сдерживания, к которой хочет присоединиться Финляндия, не понятны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отказался от комментариев касательно желания Финляндии присоединиться к французской «концепции упреждающего сдерживания».
«Я не совсем понимаю, что это за концепция, честно говоря. Мне еще предстоит какие-то детали узнать. Поэтому я воздержался бы от каких-либо комментариев», – сказал он.
14 сентября стало известно, что Финляндия решила присоединиться к французской так называемой концепции упреждающего сдерживания. Париж назвал решение важным шагом для европейской безопасности и двустороннего сотрудничества. В ближайшие месяцы планируют создать руководящую группу по ядерным вопросам.
Франция предлагает присоединиться проекту по ядерной защите большому числу европейских стран, включая Германию, Норвегию, Польшу и Литву.