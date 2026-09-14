Кремль: Россия поддерживает желание Кубы стать членом БРИКС
Россия поддерживает намерение Кубы стать полноправным членом БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, обсуждалась ли кандидатура Кубы на саммите БРИКС в Нью-Дели, так как глава МИД Кубы Бруно Паррилья заявил, что страна стремится стать полноправным членом объединения.
«В конкретном плане кандидатуры стран на расширение не обсуждались. Но, безусловно, Российская Федерация поддерживает стремление Кубы присоединиться к работе в рамках БРИКС», – сказал он.
БРИКС было создано в 2006 г. Изначально в него входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2011 г. к объединению присоединилась Южная Африка. После этого БРИКС не расширялось более 10 лет. Лишь в 2023 г. на саммите в Йоханнесбурге встал вопрос о принятии новых членов и изменении стратегии объединения. В 2024 г. Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия стали членами БРИКС. Аргентина, получившая приглашение в тот период, после смены власти отказалась от членства в БРИКС и сделала ставку на сближение с Западом. Более прагматичную позицию заняла Саудовская Аравия: она сохранила статус приглашенного государства, не завершив процедуру вступления. В 2025 г. к БРИКС присоединилась Индонезия.