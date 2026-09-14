Кремль: Россия поддерживает желание Кубы стать членом БРИКС

БРИКС было создано в 2006 г. Изначально в него входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2011 г. к объединению присоединилась Южная Африка. После этого БРИКС не расширялось более 10 лет. Лишь в 2023 г. на саммите в Йоханнесбурге встал вопрос о принятии новых членов и изменении стратегии объединения. В 2024 г. Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия стали членами БРИКС. Аргентина, получившая приглашение в тот период, после смены власти отказалась от членства в БРИКС и сделала ставку на сближение с Западом. Более прагматичную позицию заняла Саудовская Аравия: она сохранила статус приглашенного государства, не завершив процедуру вступления. В 2025 г. к БРИКС присоединилась Индонезия.