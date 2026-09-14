Bild: германских военных будут принудительно направлять в Литву

До конца 2027 г. в Литве планируют разместить 4800 немецких военных. Набор добровольцев в бригаду шел медленно и к августу удалось заполнить только около 60% состава. Принудительные назначения могут коснуться до 20% личного состава бригады, но бундесвер намерен сократить показатель до 10%.