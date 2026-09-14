Bild: германских военных будут принудительно направлять в Литву
В Германии начнут принудительно направлять военных на комплектование немецкой бригады в Литве. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.
Распоряжение об этом принял министр обороны ФРГ Борис Писториус. Первые принудительные назначения могут начаться уже осенью и затронуть до 1000 военнослужащих.
До конца 2027 г. в Литве планируют разместить 4800 немецких военных. Набор добровольцев в бригаду шел медленно и к августу удалось заполнить только около 60% состава. Принудительные назначения могут коснуться до 20% личного состава бригады, но бундесвер намерен сократить показатель до 10%.
В декабре 2025 г. Германия вернула добровольную срочную военную службу. Мера призвана нарастить личный состав бундесвера с текущих 183 000 человек до 260 000 к 2035 г. и получить 200 000 резервистов. Аналогичный механизм действует в соседней Франции.
Призыв в ФРГ отменен с 2011 г., немецкая армия сейчас считается профессиональной, однако в последнее время в стране велись разговоры о его возвращении.