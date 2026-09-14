Генконсульство РФ помогает россиянке, которой в Турции выставили счет на $55 000

Ранее сообщалось, что женщина приехала в Аланью 4 сентября и позднее попала в реанимацию после разрыва аневризмы и кровоизлияния в мозг. После оказания медицинской помощи между больницей, страховой компанией и родственниками возникли разногласия относительно расходов, покрываемых страховкой. Как сообщалось, семье россиянки выставили счет на $55 000.