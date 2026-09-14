Генконсульство РФ помогает россиянке, которой в Турции выставили счет на $55 000
Генконсульство России в Анталье оказывает содействие 76-летней россиянке, попавшей в больницу с кровоизлиянием в мозг, после чего ее семье выставили счет на $55 000. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства, передает ТАСС.
«Наши сотрудники находятся в контакте с больницей, представителем страховой компании и родственниками россиянки. Принимаются меры с тем, чтобы оказать содействие в сложившейся ситуации», – сообщили дипломаты.
В генконсульстве отметили, что вопросы оплаты оказанной за рубежом медицинской помощи регулируются условиями страхового полиса. Диппредставительство продолжит следить за ситуацией и оказывать консульскую помощь в пределах своих полномочий.
Ранее сообщалось, что женщина приехала в Аланью 4 сентября и позднее попала в реанимацию после разрыва аневризмы и кровоизлияния в мозг. После оказания медицинской помощи между больницей, страховой компанией и родственниками возникли разногласия относительно расходов, покрываемых страховкой. Как сообщалось, семье россиянки выставили счет на $55 000.