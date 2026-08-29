Bloomberg: Турция теряет статус доступного туристического направления
Турция столкнулась с падением туристического потока на фоне резкого роста стоимости отдыха, вызванного валютной политикой властей. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно данным министерства культуры и туризма, общее число иностранных прибытий снизилось на 3,6% в мае, на 4% в июне и на 0,3% в июле по сравнению с аналогичными периодами 2025 г. Особенно заметно сокращение среди европейских туристов: в июле поток из Великобритании упал на 11% в годовом исчислении.
Одной из ключевых причин удорожания турецкого отдыха эксперты называют политику удержания курса лиры ниже уровня инфляции. Власти стремятся снизить инфляционное давление на турецких потребителей, однако это делает страну менее доступной для иностранных гостей. На этом фоне британские туроператоры фиксируют переориентацию спроса с Турции на более бюджетные направления – Словению, Черногорию и Тунис.
Несмотря на сокращение числа иностранных туристов, доходы отрасли пока остаются стабильными благодаря росту средних трат на одного отдыхающего. Туристический сектор обеспечивает 4,1% ВВП страны и остается важным источником валютных поступлений для поддержания внешнего баланса и стабилизации лиры. Участники рынка отмечают, что снижение турпотока может создать долгосрочные риски для отрасли.
Среди дополнительных факторов, влияющих на спрос, туроператоры называют близость военного конфликта в Иране, который обострился в пик раннего бронирования. На этом фоне турецкие граждане также стали чаще выбирать зарубежный отдых – количество внутренних туристических поездок в 2025 году сократилось впервые с начала пандемии, по данным государственного статистического института Турции.
17 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что горящие туры в Турцию фактически исчезли с рынка. По данным АТОР, минимальные цены на туры «все включено» с вылетом из Москвы в середине сентября заметно выросли по сравнению с периодом раннего бронирования.
31 июля АТОР сообщала, что за первое полугодие 2026 г. Турцию посетили 2,65 млн российских туристов – на 1,4% больше, чем годом раньше. В июне турпоток из России вырос на 2,1% до 906 138 человек. В ассоциации также связывали эту динамику с использованием Стамбула как транзитного узла.
По данные Onlinetours, опубликованным в июле, для российских семей с детьми наиболее востребованным зарубежным направлением остается Турция, а среди российских курортов лидирует Краснодарский край.