Bloomberg: Турция теряет статус доступного туристического направления

Турция столкнулась с падением туристического потока на фоне резкого роста стоимости отдыха, вызванного валютной политикой властей. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно данным министерства культуры и туризма, общее число иностранных прибытий снизилось на 3,6% в мае, на 4% в июне и на 0,3% в июле по сравнению с аналогичными периодами 2025 г. Особенно заметно сокращение среди европейских туристов: в июле поток из Великобритании упал на 11% в годовом исчислении.