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Лантратова: Россия заключила 51 соглашение по правам человека

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия заключила 51 соглашение относительно прав человека с разными странами, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова на марафоне «Знание.Первые» в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ).

«Мы инициировали создание Евразийского альянса омбудсменов. Мы являемся членом Европейского института омбудсменов», – заявила она.

В ходе выступления Лантратова обратилась к участникам МФМ, отметив, что в их странах также созданы институты уполномоченных по правам человека. Омбудсмен выразила убежденность, что РФ сможет взаимодействовать в рамках молодежных советов, обмениваться опытом и проводить различные форумы.

МФМ проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Фестиваль собрал 10 000 участников из 191 страны. Среди них – 5000 иностранных граждан, включая 1000 подростков от 14 до 17 лет. В этом году на участие поступило более 113 000 заявок. Впервые иностранцы подали на 32 000 заявок больше, чем россияне. Программа фестиваля включает культурное, спортивное и образовательное направления, а также треки для добровольческих, социальных и медийных инициатив.

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