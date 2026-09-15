Орешкин: Россия имеет суверенные решения во всех сферах жизни

МФМ проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Фестиваль собрал 10 000 участников из 191 страны. В их числе – 5000 иностранцев, включая 1000 подростков от 14 до 17 лет. В 2026 г. на участие поступило свыше 113 000 заявок. Впервые иностранцы подали на 32 000 заявок больше, чем россияне. Программа фестиваля включает культурное, спортивное и образовательное направления, а также треки для добровольческих, социальных и медийных инициатив.