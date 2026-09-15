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Орешкин: Россия имеет суверенные решения во всех сферах жизни

Инна Шульгина

Россия обладает суверенными решениями во всех сферах жизни. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на марафоне «Знание.Первые» в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге.

По его словам, речь идет об энергетике, сельском хозяйстве, логистике и промышленном производстве.

«При этом мы очень серьезно шагнули вперед именно в использовании искусственного интеллекта, цифровых платформ, автономных систем, в здравоохранении, в развитии человека, в культуре, в целом в современной городской жизни», – сказал Орешкин.

Замруководителя администрации президента добавил, что Россия готова делиться всеми этими решениями с любой страной мира на принципах равноправного партнерства и сотрудничества.

15 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на марафоне «Знание.Первые», что Россия выступает за настоящую, истинную свободу, за то, чтобы люди действительно были равны перед Богом и законом.

МФМ проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Фестиваль собрал 10 000 участников из 191 страны. В их числе – 5000 иностранцев, включая 1000 подростков от 14 до 17 лет. В 2026 г. на участие поступило свыше 113 000 заявок. Впервые иностранцы подали на 32 000 заявок больше, чем россияне. Программа фестиваля включает культурное, спортивное и образовательное направления, а также треки для добровольческих, социальных и медийных инициатив.

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