Захарова на МФМ: Россия выступает за настоящую и истинную свободу
Россия выступает за настоящую, истинную свободу, за то, чтобы люди действительно были равны перед Богом и законом. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на марафоне «Знание.Первые» в рамках Международного фестиваля молодежи.
«Мы за то, чтобы все человечество знало свою историю и никто не смел ее нам отменять. Мы за то, чтобы мы шли вперед, развивали науку и давали образование тем, кто хочет его получать, без сегрегации по каким-либо признакам», – подчеркнула Захарова.
Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Фестиваль собрал 10 000 участников из 191 страны. Среди них – 5000 иностранных граждан, включая 1000 подростков от 14 до 17 лет. В этом году на участие поступило более 113 000 заявок. Впервые иностранцы подали на 32 000 заявок больше, чем россияне. Программа фестиваля включает культурное, спортивное и образовательное направления, а также треки для добровольческих, социальных и медийных инициатив.