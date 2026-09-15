Орешкин указал на обновление финансовой системы после санкций
Финансовая система в России обновилась и изменилась после того, как страна подверглась санкционному давлению. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на марафоне «Знание.Первые» в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ).
«У нас полностью изменилась валютная структура, то есть какими валютами мы пользуемся, чтобы обеспечивать нашу внешнюю торговлю», – отметил Орешкин, заявив, что объем внешней торговли не поменялся и сохранился на уровне $600–700 млрд.
По его словам, после введения ограничений у России при расчетах резко увеличилась доля рубля, а также валют стран БРИКС, в первую очередь китайского юаня. Он дополнил, что на долю доллара США и европейского евро в 2025 г. пришлось всего 15% международной торговли. Орешкин подчеркнул, что российская финансовая система стремительно перестроилась после рестрикций.
10 апреля Федеральная таможенная служба сообщила, что оборот внешней торговли РФ за первые два месяца 2026 г. составил $99,3 млрд, что на 4% ниже показателя аналогичного периода 2025 г. При этом объем экспорта сократился на 9% и составил $56,7 млрд, тогда как импорт вырос на 3,5% до $42,6 млрд.
МФМ проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Фестиваль собрал 10 000 участников из 191 страны. Среди них – 5000 иностранных граждан, включая 1000 подростков от 14 до 17 лет. В этом году на участие поступило более 113 000 заявок. Впервые иностранцы подали на 32 000 заявок больше, чем россияне.