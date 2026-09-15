Орешкин указал на обновление финансовой системы после санкций

По его словам, после введения ограничений у России при расчетах резко увеличилась доля рубля, а также валют стран БРИКС, в первую очередь китайского юаня. Он дополнил, что на долю доллара США и европейского евро в 2025 г. пришлось всего 15% международной торговли. Орешкин подчеркнул, что российская финансовая система стремительно перестроилась после рестрикций.