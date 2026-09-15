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ВВС Японии потеряли разведывательный дрон

Татьяна Мозолевская
Erik Roelofs/Stocktrek Images/ТАСС
Erik Roelofs/Stocktrek Images/ТАСС

Военно-воздушные силы самообороны Японии (ASDF) потеряли разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk во время полета у северо-западного побережья страны. Об этом сообщил Associated Press.

По данным ASDF, связь с аппаратом была потеряна 15 сентября. Беспилотник исчез с радаров примерно в 50 км от побережья префектуры Тоттори. Какую миссию выполнял Global Hawk, не уточняется.

Потерянный аппарат был одним из трех беспилотников Global Hawk, находящихся на вооружении воздушных сил самообороны Японии. Они размещены на авиабазе Мисава в префектуре Аомори.

Global Hawk предназначен для ведения дальней разведки. Аппарат способен подниматься на высоту около 18,3 км и непрерывно находиться в воздухе до 36 часов. В частности, такие беспилотники позволяют Японии вести наблюдение за территориями КНДР и Китая.

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