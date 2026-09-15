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Главная / Политика /

Посол: Россию тревожат попытки Дании представить маневры вертолета как рутину

Антон Потоков
Heber Vazquez / Unsplash
Heber Vazquez / Unsplash

Российская сторона обеспокоена попытками Копенгагена представить провокационные маневры ее военного вертолета как «рутинную практику». Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин, передает «РИА Новости».

Барбин считает, что сам инцидент показывает наличие проблем Копенгагена с коммуникацией.

«Попытки датской стороны объяснить провокационные действия вертолета в отношении российского фрегата "рутинной практикой" вызывают серьезное беспокойство о возможных последствиях такого безрассудства», – сказал дипломат.

15 сентября МИД Дании объявил, что вызовет российского посла после инцидента с вертолетом. Это связано с инцидентом с предполагаемым выпуском «ложных тепловых целей» по датскому вертолету в международных водах у берегов датского Гедсера в Балтийском море.

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