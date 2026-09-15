Посол: Россию тревожат попытки Дании представить маневры вертолета как рутину

15 сентября МИД Дании объявил, что вызовет российского посла после инцидента с вертолетом. Это связано с инцидентом с предполагаемым выпуском «ложных тепловых целей» по датскому вертолету в международных водах у берегов датского Гедсера в Балтийском море.