Посол: Россию тревожат попытки Дании представить маневры вертолета как рутину
Российская сторона обеспокоена попытками Копенгагена представить провокационные маневры ее военного вертолета как «рутинную практику». Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин, передает «РИА Новости».
Барбин считает, что сам инцидент показывает наличие проблем Копенгагена с коммуникацией.
«Попытки датской стороны объяснить провокационные действия вертолета в отношении российского фрегата "рутинной практикой" вызывают серьезное беспокойство о возможных последствиях такого безрассудства», – сказал дипломат.
15 сентября МИД Дании объявил, что вызовет российского посла после инцидента с вертолетом. Это связано с инцидентом с предполагаемым выпуском «ложных тепловых целей» по датскому вертолету в международных водах у берегов датского Гедсера в Балтийском море.