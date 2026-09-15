Захарова: Киев использует западных политических туристов как живой щит
Режим украинского лидера Владимира Зеленского использует западных политических деятелей, находившихся рядом с пораженным эшелоном, как «живой щит». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В украинских и зарубежных СМИ появилась информация, что российские военные якобы намеренно атаковали поезд, следовавший из Киева, в котором находились бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус и чиновники ряда западных стран. Захарова назвала эти сообщения дешевым пиаром.
В ведомстве подчеркнули, что удары 13 сентября наносились исключительно по военным объектам и транспортно-логистической инфраструктуре, задействованной в военных целях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данный инцидент, заявил, что удар беспилотника по локомотиву рядом с польской границей был нанесен внутри украинских границ, так как российские военные выполняют свои задачи по всей территории Украины.
13 сентября Der Spiegel писал, что на Украине вблизи границы с Польшей пассажиры двух поездов едва не подверглись беспилотной атаке. В одном из составов из Киева возвращались европейские политики и дипломат. По информации издания, в составе делегации были Джонсон и советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.