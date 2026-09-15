Захарова: Киев использует западных политических туристов как живой щит

13 сентября Der Spiegel писал, что на Украине вблизи границы с Польшей пассажиры двух поездов едва не подверглись беспилотной атаке. В одном из составов из Киева возвращались европейские политики и дипломат. По информации издания, в составе делегации были Джонсон и советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.