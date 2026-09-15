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Захарова заявила о попытках Запада приблизить ядерное оружие к границам России

Татьяна Мозолевская
FRIEDEMANN VOGEL / TASS
FRIEDEMANN VOGEL / TASS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о попытках «подтащить» европейское ядерное оружие к границам России. Об этом она сказала на брифинге на полях Международного фестиваля молодежи.

Так Захарова прокомментировала присоединение Финляндии к продвигаемому Францией проекту так называемого продвинутого ядерного сдерживания. По ее словам, европейские страны пытаются расширить географию базирования ядерного оружия под предлогом «российской угрозы».

«А чем, собственно, руководствуются власти европейских стран, которые пытаются под предлогом мифической российской угрозы в процессе расширения географии базирования ядерного оружия подтащить его опять же поближе к российским границам, российским рубежам за счет предоставления территорий этих суверенных стран вопреки воле их же граждан?» – сказала представитель МИД (цитата по ТАСС).

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Захарова также заявила, что сокращение расстояния до соответствующих объектов расширяет спектр средств, которые российские военные смогут использовать для их поражения в случае конфликта.

14 сентября стало известно, что Финляндия решила присоединиться к французской так называемой концепции упреждающего сдерживания. Париж назвал решение важным шагом для европейской безопасности и двустороннего сотрудничества. В ближайшие месяцы планируют создать руководящую группу по ядерным вопросам.

Франция предлагает присоединиться проекту по ядерной защите большому числу европейских стран, включая Германию, Норвегию, Польшу и Литву.

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