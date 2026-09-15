Захарова заявила о попытках Запада приблизить ядерное оружие к границам России

«А чем, собственно, руководствуются власти европейских стран, которые пытаются под предлогом мифической российской угрозы в процессе расширения географии базирования ядерного оружия подтащить его опять же поближе к российским границам, российским рубежам за счет предоставления территорий этих суверенных стран вопреки воле их же граждан?» – сказала представитель МИД (цитата по ТАСС).