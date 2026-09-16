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Палата представителей отложила рассмотрение инициативы об импичменте Трампа

Инна Шульгина

Палата представителей США отложила рассмотрение статей об импичменте президента Дональда Трампа. К республиканцам в этом решении присоединились десятки демократов, пишет The Washington Post (WP).

Издание указывает, что они пытаются избежать того, чтобы предстоящие промежуточные выборы стали «политической бомбой замедленного действия».

Законопроект, представленный без одобрения лидеров демократов, стал последней попыткой члена палаты представителей Эла Грина добиться импичмента Трампа до того, как он покинет свой пост в 2027 г., говорится в материале. Резолюция об импичменте является восьмой для Грина и четвертой с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Она обвиняет президента в тяжких преступлениях и проступках, связанных с использованием им иммиграционных служб, «пренебрегая гражданскими свободами и надлежащей правовой процедурой».

13 сентября The Washington Post (WP) писала, что американские демократы в палате представителей готовят расследование роста богатства Трампа. В последние несколько недель они обращались в сторонние организации за рекомендациями о том, как эффективнее провести расследование.

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