Палата представителей отложила рассмотрение инициативы об импичменте Трампа

Законопроект, представленный без одобрения лидеров демократов, стал последней попыткой члена палаты представителей Эла Грина добиться импичмента Трампа до того, как он покинет свой пост в 2027 г., говорится в материале. Резолюция об импичменте является восьмой для Грина и четвертой с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Она обвиняет президента в тяжких преступлениях и проступках, связанных с использованием им иммиграционных служб, «пренебрегая гражданскими свободами и надлежащей правовой процедурой».