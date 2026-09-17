Президент ЮАР приостановил участие в публичных мероприятиях из-за самочувствия
Президент ЮАР Сирил Рамафоса временно не будет участвовать в официальных публичных мероприятиях из-за плохого самочувствия, говорится в сообщении на сайте президента республики.
«Администрация президента хотела бы сообщить, что в связи с ухудшением состояния здоровья президент Сирил Рамафоса в настоящее время не принимает участия в публичных мероприятиях», – говорится в сообщении.
Отмечается, что самочувствие Рамафосы ухудшилось после саммита БРИКС, поэтому врачи рекомендовали ему «отдохнуть» и «восстановиться». В ближайшее время на публичных мероприятиях его будут представлять министры.
11 сентября президент России Владимир Путин встретился с Рамафосой в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели. Путин отметил, что товарооборот между странами растет и находится «на хорошем уровне». Кроме того, Россия и ЮАР поддерживают отношения в сфере образования и подготовки кадров. Рамафоса в свою очередь заявил, что ЮАР намерена продолжить сотрудничество с Россией на различных международных площадках.