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Президент ЮАР приостановил участие в публичных мероприятиях из-за самочувствия

Анна Суслова

Президент ЮАР Сирил Рамафоса временно не будет участвовать в официальных публичных мероприятиях из-за плохого самочувствия, говорится в сообщении на сайте президента республики.

«Администрация президента хотела бы сообщить, что в связи с ухудшением состояния здоровья президент Сирил Рамафоса в настоящее время не принимает участия в публичных мероприятиях», – говорится в сообщении.

Отмечается, что самочувствие Рамафосы ухудшилось после саммита БРИКС, поэтому врачи рекомендовали ему «отдохнуть» и «восстановиться». В ближайшее время на публичных мероприятиях его будут представлять министры.

11 сентября президент России Владимир Путин встретился с Рамафосой в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели. Путин отметил, что товарооборот между странами растет и находится «на хорошем уровне». Кроме того, Россия и ЮАР поддерживают отношения в сфере образования и подготовки кадров. Рамафоса в свою очередь заявил, что ЮАР намерена продолжить сотрудничество с Россией на различных международных площадках.

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