Президент ЮАР приостановил участие в публичных мероприятиях из-за самочувствия

11 сентября президент России Владимир Путин встретился с Рамафосой в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели. Путин отметил, что товарооборот между странами растет и находится «на хорошем уровне». Кроме того, Россия и ЮАР поддерживают отношения в сфере образования и подготовки кадров. Рамафоса в свою очередь заявил, что ЮАР намерена продолжить сотрудничество с Россией на различных международных площадках.