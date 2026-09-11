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Путин встретился с президентом ЮАР Рамафосой в рамках саммита БРИКС

Сергей Пахомов
Кристина Соловьёва / РИА Новости
Кристина Соловьёва / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой в рамках саммита БРИКС, проходящего в Нью-Дели. Об этом сообщили в Кремле.

До этого российский лидер принял участие в пленарном заседании Делового форума БРИКС. В ходе мероприятия глава государства заявил, что более 40% мирового ВВП произвели государства организации, а вклад «большой семерки» (G7) составил 29%. Путин также отметил, что половина прироста мировой экономики приходится на страны БРИКС.

БРИКС – неформальное объединение стран с развивающимися экономиками. Аббревиатура составлена из первых букв английских названий государств-основателей: Brazil (Бразилия), Russia (Россия), India (Индия), China (Китай) и South Africa (Южно-Африканская Республика). В этом году саммит БРИКС проходит с 11 по 13 сентября в Нью-Дели. Это XVIII саммит объединения, приуроченный к 20-летию его создания.

11 сентября Путин с трехдневным рабочим визитом прибыл в Нью-Дели, где проходит саммит БРИКС. В рамках мероприятия глава государства пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вместе они также посетили выставку «ИННОПРОМ. Индия». Глава индийского правительства в ходе встречи с президентом РФ подарил ему перевод на русский язык древней книги «Тирукурал», написанной поэтом и философом Тируваллуваром около 2000 лет назад.

10 сентября помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что у Путина в рамках саммита БРИКС запланировано несколько двусторонних встреч. Кроме того, президент намеревается посетить мероприятия объединения.

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