ЦИК предусмотрел ограничения связи в регионах при проведении ДЭГ
ЦИК предусмотрел случаи возможных ограничений связи в регионах для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
По ее словам, все ресурсы, задействованные в избирательном процессе, внесены в «белые списки». Благодаря этому доступ к порталу для голосования должен сохраниться даже при введении отдельных ограничений на передачу данных.
Кроме того, ЦИК прорабатывает возможность проведения ДЭГ с использованием низкоорбитальной группировки спутников. Технологию планируется протестировать в одном из населенных пунктов Ненецкого автономного округа на выборах депутатов Госдумы.
Памфилова отметила, что такой формат позволит участвовать в электронном голосовании в том числе на территориях без устойчивого покрытия связью. Она назвала это направление «очень актуальным и перспективным».
15 сентября на заседании ЦИК стало известно, что более 4 млн граждан России заявили о желании участвовать в выборах депутатов Госдумы девятого созыва в онлайн-формате. В систему «Мобильный избиратель» подали 2 927 039 заявлений.