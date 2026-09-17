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ЦИК предусмотрел ограничения связи в регионах при проведении ДЭГ

Татьяна Мозолевская
Юлия Малева

ЦИК предусмотрел случаи возможных ограничений связи в регионах для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, все ресурсы, задействованные в избирательном процессе, внесены в «белые списки». Благодаря этому доступ к порталу для голосования должен сохраниться даже при введении отдельных ограничений на передачу данных.

Кроме того, ЦИК прорабатывает возможность проведения ДЭГ с использованием низкоорбитальной группировки спутников. Технологию планируется протестировать в одном из населенных пунктов Ненецкого автономного округа на выборах депутатов Госдумы.

Памфилова отметила, что такой формат позволит участвовать в электронном голосовании в том числе на территориях без устойчивого покрытия связью. Она назвала это направление «очень актуальным и перспективным».

15 сентября на заседании ЦИК стало известно, что более 4 млн граждан России заявили о желании участвовать в выборах депутатов Госдумы девятого созыва в онлайн-формате. В систему «Мобильный избиратель» подали 2 927 039 заявлений.

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