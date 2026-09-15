ЦИК: более 4 млн россиян заявили о желании участвовать в выборах онлайн
Более 4 млн граждан России заявили о желании участвовать в выборах депутатов Госдумы девятого созыва в онлайн-формате. Такие данные были представлены на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, передает корреспондент «Ведомостей».
По данным ЦИК, на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) подали 4 053 471 заявление. В систему «Мобильный избиратель» подали 2 927 039 заявлений.
Подача заявлений завершилась 14 сентября.
По данным ЦИК на 9 сентября, около 70% россиян заявили о намерении принять участие в сентябрьских выборах. 68,1% респондентов проголосовали за то, что придут на выборы, скорее придут – 22,2%. При этом примерно 10% опрошенных затруднились ответить или сообщили об отсутствии планов участвовать в голосовании. Среди тех, кто намерен проголосовать, более 80% планируют прийти на избирательные участки. Еще 6,3% выберут голосование на дому, 0,9% воспользуются системой «Мобильный избиратель», а 5,4% отдадут предпочтение ДЭГ.
Явка избирателей на досрочных выборах депутатов Госдумы в Херсонской области составила 47,2%. По словам председателя региональной избирательной комиссии Марины Захаровой, подсчет бюллетеней на участках, где проводилось досрочное голосование, уже завершен. Захарова отметила, что показатель явки с учетом оперативной обстановки в регионе оказался высоким.
Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. В федеральные списки включены 10 партий, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партия прямой демократии.