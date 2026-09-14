В Херсонской области досрочно проголосовала почти половина избирателей
Явка избирателей на досрочных выборах депутатов Госдумы в Херсонской области составила 47,2%. Об этом заявила председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова, отвечая на вопрос «РИА Новости».
По ее словам, подсчет бюллетеней на участках, где проводилось досрочное голосование, уже завершен. Захарова отметила, что показатель явки с учетом оперативной обстановки в регионе оказался высоким.
В региональной избирательной комиссии также сообщили, что жалоб на работу избирательных участков со стороны граждан и наблюдателей не поступало.
2 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в 12 регионах России, где началось досрочное голосование в ЕДГ-2026, уже проголосовали 9929 избирателей. По ее словам, в регионах с военным положением по данным на 2 сентября проголосовали более 13 000 избирателей. Глава ЦИК назвала два отличительных момента кампании: приоритет безопасности и первое участие новых территорий России в выборах в Госдуму.
31 августа зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал о принятии постановления об особом порядке голосования в новых регионах, которые теперь могут причислять к труднодоступным территориям. Мера сделала возможным применение на территориях Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей досрочного голосования, проведения выборов за пределами помещений для голосования, а также обеспечение дополнительных шагов в сфере безопасности.