В Херсонской области досрочно проголосовала почти половина избирателей

2 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в 12 регионах России, где началось досрочное голосование в ЕДГ-2026, уже проголосовали 9929 избирателей. По ее словам, в регионах с военным положением по данным на 2 сентября проголосовали более 13 000 избирателей. Глава ЦИК назвала два отличительных момента кампании: приоритет безопасности и первое участие новых территорий России в выборах в Госдуму.