ЦИК: почти 70% россиян заявили о готовности участвовать в выборах

В конце августа зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал о принятии постановления об особом порядке голосования в новых регионах, которые теперь могут причислять к труднодоступным территориям. Речь идет о Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. В этих регионах теперь есть возможность досрочного голосования, проведения выборов за пределами помещений для голосования, а также обеспечение дополнительных шагов в сфере безопасности.