ЦИК: почти 70% россиян заявили о готовности участвовать в выборах
Около 70% россиян заявили о намерении принять участие в сентябрьских выборах. Такие данные были представлены на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
По данным ЦИК, 68,1% респондентов проголосовали за то, что придут на выборы, скорее придут – 22,2%. При этом примерно 10% опрошенных затруднились ответить или сообщили об отсутствии планов участвовать в голосовании.
Среди тех, кто намерен проголосовать, более 80% планируют прийти на избирательные участки. Еще 6,3% выберут голосование на дому, 0,9% воспользуются системой «Мобильный избиратель», а 5,4% отдадут предпочтение дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).
Единый день голосования пройдет с 18 по 20 сентября. В этот период состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва, в которых впервые примут участие жители регионов Донбасса и Новороссии. В федеральные списки включены 10 партий, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партия прямой демократии.
Также в 39 регионах пройдут выборы законодательных собраний, а в 11 субъектах – выборы высших должностных лиц регионов. Всего планируется замещение около 23 000 мандатов.
2 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в 12 регионах России, где началось досрочное голосование в ЕДГ-2026, уже проголосовали 9929 избирателей. По ее словам, в регионах с военным положением по данным на 2 сентября проголосовали более 13 000 избирателей.
В конце августа зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал о принятии постановления об особом порядке голосования в новых регионах, которые теперь могут причислять к труднодоступным территориям. Речь идет о Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. В этих регионах теперь есть возможность досрочного голосования, проведения выборов за пределами помещений для голосования, а также обеспечение дополнительных шагов в сфере безопасности.