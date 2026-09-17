Более четверти сотрудников постпредства РФ в Вене ожидают виз
Более четверти сотрудников постпредства России при международных организациях в Вене ожидают выдачи австрийских виз. Об этом сообщил российский постпред Михаил Ульянов на 70-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.
«По состоянию на сегодняшний день в ожидании виз находятся 26 человек – более четверти всех российских дипломатов и административно-технических работников», – сказал Ульянов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, выдачу въездных виз сотрудникам российского постпредства задерживает австрийская сторона.
3 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена добиваться дальнейшего сокращения числа виз, выдаваемых гражданам России. При этом количество выданных россиянам виз в 2025 г. выросло до 680 000 против 560 000 годом ранее.