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Более четверти сотрудников постпредства РФ в Вене ожидают виз

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Более четверти сотрудников постпредства России при международных организациях в Вене ожидают выдачи австрийских виз. Об этом сообщил российский постпред Михаил Ульянов на 70-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

«По состоянию на сегодняшний день в ожидании виз находятся 26 человек – более четверти всех российских дипломатов и административно-технических работников», – сказал Ульянов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, выдачу въездных виз сотрудникам российского постпредства задерживает австрийская сторона.

3 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена добиваться дальнейшего сокращения числа виз, выдаваемых гражданам России. При этом количество выданных россиянам виз в 2025 г. выросло до 680 000 против 560 000 годом ранее.

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