Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,912-0,54%UTAR8,27+0,61%EUTR30+0,5%IMOEX2 216,83+1,45%RTSI803,74+1,58%RGBI113,56-0,06%RGBITR771,71-0,03%
Главная / Политика /

Еврокомиссия намерена сократить выдачу виз россиянам

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Еврокомиссия намерена добиваться дальнейшего сокращения числа виз, выдаваемых гражданам России. При этом количество выданных россиянам виз в 2025 г. выросло до 680 000 против 560 000 годом ранее. Об этом заявил глава Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает ТАСС.

На вопрос о причинах роста Ламмерт не дал конкретного ответа, отметив, что выдача виз находится в компетенции стран ЕС. По словам главы ЕК, Еврокомиссия прилагает «максимальные усилия», чтобы ограничить число выдаваемых россиянам виз. В 2022 г. страны ЕС отменили соглашение об упрощении визового режима с Россией, а Еврокомиссия рекомендовала государствам снизить приоритетность выдачи виз российским гражданам.

В рамках 22-го пакета санкций Еврокомиссия вновь намерена предложить странам ЕС ограничить число виз для россиян и запретить въезд участникам спецоперации. Аналогичное предложение государства ЕС отклонили в июне при обсуждении 21-го пакета санкций.

Ламмерт также заявил, что до начала спецоперации и пандемии COVID-19 визы в страны ЕС ежегодно получали около 4 млн россиян. При этом, согласно приведенным в исходных данных сведениям Евростата, в 2021 г. россиянам выдали 520 000 виз – на четверть меньше, чем в 2025 г.

2 сентября глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила о необходимости сократить количество виз для россиян в связи с тем, что один из подозреваемых в инциденте с БПЛА на территории аэропорта в Лейпциге въехал в Евросоюз по итальянской туристической визе.

17 августа стало известно, что Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября перестанут признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта. При этом Швеция предусмотрела переходный период. До конца 2026 г. страна продолжит впускать россиян с визами и видами на жительство стран ЕС, полученными до 1 октября.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её