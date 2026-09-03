Еврокомиссия намерена сократить выдачу виз россиянам
Еврокомиссия намерена добиваться дальнейшего сокращения числа виз, выдаваемых гражданам России. При этом количество выданных россиянам виз в 2025 г. выросло до 680 000 против 560 000 годом ранее. Об этом заявил глава Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает ТАСС.
На вопрос о причинах роста Ламмерт не дал конкретного ответа, отметив, что выдача виз находится в компетенции стран ЕС. По словам главы ЕК, Еврокомиссия прилагает «максимальные усилия», чтобы ограничить число выдаваемых россиянам виз. В 2022 г. страны ЕС отменили соглашение об упрощении визового режима с Россией, а Еврокомиссия рекомендовала государствам снизить приоритетность выдачи виз российским гражданам.
В рамках 22-го пакета санкций Еврокомиссия вновь намерена предложить странам ЕС ограничить число виз для россиян и запретить въезд участникам спецоперации. Аналогичное предложение государства ЕС отклонили в июне при обсуждении 21-го пакета санкций.
Ламмерт также заявил, что до начала спецоперации и пандемии COVID-19 визы в страны ЕС ежегодно получали около 4 млн россиян. При этом, согласно приведенным в исходных данных сведениям Евростата, в 2021 г. россиянам выдали 520 000 виз – на четверть меньше, чем в 2025 г.
2 сентября глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила о необходимости сократить количество виз для россиян в связи с тем, что один из подозреваемых в инциденте с БПЛА на территории аэропорта в Лейпциге въехал в Евросоюз по итальянской туристической визе.
17 августа стало известно, что Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября перестанут признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта. При этом Швеция предусмотрела переходный период. До конца 2026 г. страна продолжит впускать россиян с визами и видами на жительство стран ЕС, полученными до 1 октября.