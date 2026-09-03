Еврокомиссия намерена сократить выдачу виз россиянам

Ламмерт также заявил, что до начала спецоперации и пандемии COVID-19 визы в страны ЕС ежегодно получали около 4 млн россиян. При этом, согласно приведенным в исходных данных сведениям Евростата, в 2021 г. россиянам выдали 520 000 виз – на четверть меньше, чем в 2025 г.