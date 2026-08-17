Четыре страны ЕС перестанут признавать небиометрические загранпаспорта РФ
Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября перестанут признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта. Это следует из документа Еврокомиссии.
При этом Швеция предусмотрела переходный период. До конца 2026 г. страна продолжит впускать россиян с визами и видами на жительство стран ЕС, полученными до 1 октября.
2 июня стало известно, что Эстония с 1 сентября 2026 г. прекращает признавать дипломатические и служебные паспорта, выданные Россией, в которых отсутствует чип с биометрической информацией. Общегражданские загранпаспорта РФ старого образца не признаются в Эстонии с 31 марта 2025 г.
Финляндия с 1 июня начала отказывать во въезде россиянам с небиометрическими загранпаспортами.