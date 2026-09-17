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ЦИК предупредил о фейковых письмах с требованием остановить подготовку к выборам

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

ЦИК России предупредил о рассылке фейковых писем якобы от имени председателя комиссии Эллы Памфиловой с требованием прекратить подготовку к голосованию. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Поддельные письма рассылаются главам российских регионов, а также руководителям дипломатических представительств и консульских учреждений. В ЦИК назвали рассылку провокацией, направленной на запугивание избирателей и организаторов выборов.

«Подготовка к голосованию организована в штатном режиме», – подчеркнули в Центризбиркоме.

На опубликованном ЦИК образце фейкового документа утверждается, что подготовка к голосованию якобы должна быть приостановлена из-за угрозы применения беспилотников по объектам избирательной инфраструктуры. Документ датирован 17 сентября и оформлен от имени Памфиловой.

17 сентября Памфилова заявила, что накануне ЦИК предотвратила попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему «Выборы» и систему дистанционного электронного голосования. «Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия», – сказала она. По ее словам, попытки дискредитации не увенчались успехом и хакеры «получили по лбу». В ЦИК готовы и впредь отражать атаки, если они будут. Необходимые механизмы уже отработаны.

Выборы в Госдуму, а также в региональные заксобрания и выборы губернаторов регинов пройдут с 18 по 20 сентября.

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