Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 15,5 до 16%

В конце августа «Ведомости» писали со ссылкой на данные минфина Украины, что госдолг республики на конец июля вырос до 9,572 трлн грн ($214,18 млрд), достигнув исторического максимума. Внешний долг составил 7,299 трлн грн ($163,34 млрд), внутренний – 2,011 трлн грн ($45 млрд). Гарантированный государством долг – 261,13 млрд грн ($5,84 млрд). По сравнению с показателями на конец июня 2026 г. объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 81,31 млрд грн ($2,56 млрд).