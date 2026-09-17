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Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 15,5 до 16%

Инна Шульгина
ТАСС
ТАСС

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 15,5 до 16%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что правление НБУ приняло решение, учитывая устойчивое фундаментальное ценовое давление, вторичные эффекты от шоков предложения и усиление среднесрочных проинфляционных рисков. В Нацбанке отметили, что мера поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка. Это позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения к цели 5% на горизонте политики.

НБУ также указал, что ключевым риском для инфляции и экономического развития остается ход российско-украинского конфликта. Существенное влияние также могут иметь «нарушения ритмичности и недополучение ранее запланированных объемов международного финансирования и затягивание боевых действий на Ближнем Востоке».

В конце августа «Ведомости» писали со ссылкой на данные минфина Украины, что госдолг республики на конец июля вырос до 9,572 трлн грн ($214,18 млрд), достигнув исторического максимума. Внешний долг составил 7,299 трлн грн ($163,34 млрд), внутренний – 2,011 трлн грн ($45 млрд). Гарантированный государством долг – 261,13 млрд грн ($5,84 млрд). По сравнению с показателями на конец июня 2026 г. объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 81,31 млрд грн ($2,56 млрд).

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