Ирландия не будет участвовать в «Евровидении» из-за Израиля
Ирландия не будет участвовать в «Евровидении-2027» и транслировать его из-за допуска Израиля, сообщил телеканал RTE.
Телекомпания отметила, что позиция страны не изменилась с прошлого года. Ирландия по-прежнему «глубоко обеспокоена» гибелью людей в секторе Газа и гуманитарным кризисом в регионе.
В «Евровидении» также не будет участвовать голландская телекомпания Avrotros. Ответственность за участие Нидерландов, по словам телекомпании, «полностью возвращается к NPO», которое контролирует общественное вещание в стране.
Тем не менее, как отмечает RTE, Европейский вещательный союз (EBU) пока не обновил список стран – участниц «Евровидения».
В 2025 г. телеканал RTE сообщил, что Ирландия не будет участвовать в «Евровидении-2026» и транслировать соревнование. В конкурсе также отказались участвовать Нидерланды, Исландия, Испания и Словения.