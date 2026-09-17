Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MOEX146,86-2,53%CNY Бирж.12,575-0,02%IMOEX2 248,87-1,57%RTSI838,3-1,97%RGBI112,5-0,09%RGBITR768,2-0,05%
Главная / Политика /

Ирландия не будет участвовать в «Евровидении» из-за Израиля

Анна Суслова
Alessandro Di Marco \ TASS
Alessandro Di Marco \ TASS

Ирландия не будет участвовать в «Евровидении-2027» и транслировать его из-за допуска Израиля, сообщил телеканал RTE.

Телекомпания отметила, что позиция страны не изменилась с прошлого года. Ирландия по-прежнему «глубоко обеспокоена» гибелью людей в секторе Газа и гуманитарным кризисом в регионе.

В «Евровидении» также не будет участвовать голландская телекомпания Avrotros. Ответственность за участие Нидерландов, по словам телекомпании, «полностью возвращается к NPO», которое контролирует общественное вещание в стране.

Тем не менее, как отмечает RTE, Европейский вещательный союз (EBU) пока не обновил список стран – участниц «Евровидения».

В 2025 г. телеканал RTE сообщил, что Ирландия не будет участвовать в «Евровидении-2026» и транслировать соревнование. В конкурсе также отказались участвовать Нидерланды, Исландия, Испания и Словения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте