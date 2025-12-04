Ирландия не будет принимать участие в «Евровидении» из-за допуска Израиля

16 сентября The Guardian писала, что Испания может отказаться от участия в конкурсе песни «Евровидение-2026», если там будет присутствовать Израиль. Телекомпания RTVE сообщала, что подобный шаг должен оказать дополнительное давление на генеральную ассамблею Европейского вещательного союза, которая в декабре будет решать вопрос о допуске Израиля к участию в конкурсе.