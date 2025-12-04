Газета
Ирландия не будет принимать участие в «Евровидении» из-за допуска Израиля

Ведомости

В Ирландии не будут транслировать музыкальный конкурс «Евровидение-2026», страна также не будет принимать в нем участие из-за допуска Израиля к шоу. Об этом сообщает телеканал RTE.

«RTE считает, что участие Ирландии остается недобросовестным, учитывая ужасную гибель людей в Газе и гуманитарный кризис там», – говорится в сообщении.

Кроме того, участие в конкурсе не будут принимать Нидерланды и Словения.

16 сентября The Guardian писала, что Испания может отказаться от участия в конкурсе песни «Евровидение-2026», если там будет присутствовать Израиль. Телекомпания RTVE сообщала, что подобный шаг должен оказать дополнительное давление на генеральную ассамблею Европейского вещательного союза, которая в декабре будет решать вопрос о допуске Израиля к участию в конкурсе.

Премьер-министр Испании Педро Санчес говорил, что допуск Израиля на музыкальный конкурс «Евровидение» показывает двойные стандарты организаторов. По его словам, «никто не был шокирован» после запрета на участие России в международных конкурсах на фоне начала спецоперации на Украине.

