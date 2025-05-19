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Санчес: допуск Израиля на «Евровидение» указывает на двойные стандарты

Ведомости

Допуск Израиля на музыкальный конкурс «Евровидение» показывает двойные стандарты организаторов. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

По словам испанского премьера, «никто не был шокирован» после запрета на участие России в международных конкурсах на фоне начала боевых действий на Украине.

«Израиль не должен этого делать [участвовать в международных конкурсах], потому что мы не можем допустить двойных стандартов в культуре», – сказал он (цитата по El Pais).

Испания была в числе стран, признавших Палестину весной 2024 г. 22 мая прошлого года Испания, Норвегия и Ирландия объявили о признании Палестины как независимого государства, Израиль в ответ отозвал для консультаций своих послов в странах.

Палестинская национальная администрация приветствовала заявления трех стран, назвав их решения вкладом в осуществление права палестинского народа на самоопределение и реализацию инициативы о двух государствах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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