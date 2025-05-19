Санчес: допуск Израиля на «Евровидение» указывает на двойные стандарты
Допуск Израиля на музыкальный конкурс «Евровидение» показывает двойные стандарты организаторов. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
По словам испанского премьера, «никто не был шокирован» после запрета на участие России в международных конкурсах на фоне начала боевых действий на Украине.
«Израиль не должен этого делать [участвовать в международных конкурсах], потому что мы не можем допустить двойных стандартов в культуре», – сказал он (цитата по El Pais).
Испания была в числе стран, признавших Палестину весной 2024 г. 22 мая прошлого года Испания, Норвегия и Ирландия объявили о признании Палестины как независимого государства, Израиль в ответ отозвал для консультаций своих послов в странах.
Палестинская национальная администрация приветствовала заявления трех стран, назвав их решения вкладом в осуществление права палестинского народа на самоопределение и реализацию инициативы о двух государствах.