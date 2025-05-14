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Россия «появилась» на конкурсе «Евровидение»

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Россия «появилась» в трансляции конкурса «Евровидение-2025», несмотря на действующий запрет на участие в мероприятии. Это произошло, когда организаторы показали архивное выступление коллектива «Бурановские бабушки».

«Бурановские бабушки» представляли Россию на «Евровидении» в 2012 г. Тогда фолк-группа из Удмуртии заняла второе место, уступив шведской исполнительнице Лорин. Коллектив исполнил песню Party For Everybody, а их выступление сопровождалось перформансом: по сцене каталась самоходная печь, из которой участницы доставали противень с пирожками.

Организаторы объяснили включение российского коллектива темой рекордов «Евровидения». После завершения зрительского голосования ведущие рассказывали о различных достижениях в истории конкурса. В этом контексте был упомянут коллектив из России как обладатель рекорда по наибольшему суммарному возрасту участников – 403 года.

23 июля 2024 г. стало известно о кончине одной из участниц «Бурановских бабушек» – Екатерины Шкляевой. Ей было 87 лет. Глава Удмуртии Александр Бречалов тогда назвал ее смерть огромной утратой для республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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