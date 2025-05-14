Россия «появилась» на конкурсе «Евровидение»
Россия «появилась» в трансляции конкурса «Евровидение-2025», несмотря на действующий запрет на участие в мероприятии. Это произошло, когда организаторы показали архивное выступление коллектива «Бурановские бабушки».
«Бурановские бабушки» представляли Россию на «Евровидении» в 2012 г. Тогда фолк-группа из Удмуртии заняла второе место, уступив шведской исполнительнице Лорин. Коллектив исполнил песню Party For Everybody, а их выступление сопровождалось перформансом: по сцене каталась самоходная печь, из которой участницы доставали противень с пирожками.
Организаторы объяснили включение российского коллектива темой рекордов «Евровидения». После завершения зрительского голосования ведущие рассказывали о различных достижениях в истории конкурса. В этом контексте был упомянут коллектив из России как обладатель рекорда по наибольшему суммарному возрасту участников – 403 года.
23 июля 2024 г. стало известно о кончине одной из участниц «Бурановских бабушек» – Екатерины Шкляевой. Ей было 87 лет. Глава Удмуртии Александр Бречалов тогда назвал ее смерть огромной утратой для республики.