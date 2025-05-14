Россия «появилась» на конкурсе «Евровидение»

«Бурановские бабушки» представляли Россию на «Евровидении» в 2012 г. Тогда фолк-группа из Удмуртии заняла второе место, уступив шведской исполнительнице Лорин. Коллектив исполнил песню Party For Everybody, а их выступление сопровождалось перформансом: по сцене каталась самоходная печь, из которой участницы доставали противень с пирожками.