Испания пригрозила бойкотом «Евровидения», если выступит Израиль
Испания может отказаться от участия в конкурсе песни «Евровидение-2026», если там будет присутствовать Израиль. Об этом говорится в заявлении телекомпании RTVE, решение которой было поддержано большинством голосов ее руководящего органа: десять участников высказались «за», четверо – «против», один воздержался. Текст заявление передает The Guardian.
RTVE подчеркнула, что подобный шаг должен оказать дополнительное давление на генеральную ассамблею Европейского вещательного союза, которая в декабре будет решать вопрос о допуске Израиля к участию в конкурсе.
Испания стала одной из первых стран «большой пятерки» (наряду с Францией, Германией, Италией и Великобританией), которые приняли такую позицию. Ранее о возможности бойкота уже заявили Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения.
Ранее комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории назвала действия Тель-Авива в секторе Газа геноцидом. Доклад основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений в секторе Газа, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях израильских властей с 7 октября 2023 г. по 31 июля 2025 г.
Отчет был опубликован на фоне сообщений о начале нового наступления Израиля в городе Газа. Axios передавал, что вечером 15 сентября ВВС Израиля нанесли массированные авиаудары по Газе, а вскоре после этого, по данным палестинской прессы, в город вошли израильские танки.