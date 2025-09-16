Газета
Испания пригрозила бойкотом «Евровидения», если выступит Израиль

Испания может отказаться от участия в конкурсе песни «Евровидение-2026», если там будет присутствовать Израиль. Об этом говорится в заявлении телекомпании RTVE, решение которой было поддержано большинством голосов ее руководящего органа: десять участников высказались «за», четверо – «против», один воздержался. Текст заявление передает The Guardian.

RTVE подчеркнула, что подобный шаг должен оказать дополнительное давление на генеральную ассамблею Европейского вещательного союза, которая в декабре будет решать вопрос о допуске Израиля к участию в конкурсе.

Испания стала одной из первых стран «большой пятерки» (наряду с Францией, Германией, Италией и Великобританией), которые приняли такую позицию. Ранее о возможности бойкота уже заявили Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения.

Ранее комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории назвала действия Тель-Авива в секторе Газа геноцидом. Доклад основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений в секторе Газа, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях израильских властей с 7 октября 2023 г. по 31 июля 2025 г.

Отчет был опубликован на фоне сообщений о начале нового наступления Израиля в городе Газа. Axios передавал, что вечером 15 сентября ВВС Израиля нанесли массированные авиаудары по Газе, а вскоре после этого, по данным палестинской прессы, в город вошли израильские танки.

