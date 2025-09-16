Испания пригрозила бойкотом «Евровидения», если выступит Израиль

Испания может отказаться от участия в конкурсе песни «Евровидение-2026», если там будет присутствовать Израиль. Об этом говорится в заявлении телекомпании RTVE, решение которой было поддержано большинством голосов ее руководящего органа: десять участников высказались «за», четверо – «против», один воздержался. Текст заявление передает The Guardian.