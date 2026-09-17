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Премьер Швеции объявил об отставке после победы оппозиции на выборах

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил об отставке на фоне победы оппозиции на парламентских выборах. Об этом он сообщил на своей странице в X, опубликовав письмо спикеру Риксдага Андреасу Норлену.

Кристерссон отметил, что результаты выборов создали сложные условия для формирования нового правительства. По его словам, парламентским партиям потребуется «конструктивная открытость», чтобы новый премьер смог получить необходимую поддержку и сформировать стабильный кабинет.

«Теперь именно председатель парламента должен руководить дальнейшими шагами на пути к формированию нового правительства. Чтобы эта работа могла начаться незамедлительно, настоящим я прошу освободить меня от должности премьер-министра», – говорится в письме Кристерссона.

По итогам подсчета голосов четыре оппозиционные партии получили 176 из 349 мест в Риксдаге (парламенте). Правящий блок Кристерссона и поддерживающие его «Шведские демократы» получили 173 мандата.

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