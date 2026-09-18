Памфилова заявила об ажиотаже среди иностранных наблюдателей
Большое количество международных наблюдателей приехали в Россию для наблюдения за выборами, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Мы не ожидали, что такой ажиотаж будет», – сказала она на встрече с иностранными наблюдателями.
По словам главы ЦИК, тема проведения выборов «в период турбулентности» была выбрана неслучайно, поскольку многие страны сталкиваются с различными экстремальными ситуациями. При этом, подчеркнула Памфилова, выборы необходимо проводить и в сложных обстоятельствах.
Она отметила, что Россия продолжает проводить выборы в условиях санкций, террористических актов и других обстоятельств. Приоритетом при их организации остается безопасность, но ЦИК стремится сохранить баланс с базовыми стандартами прозрачности и открытости избирательного процесса.
«Мы абсолютно открыты», – подчеркнула Памфилова. Она добавила, что международные наблюдатели посетят более половины российских регионов. Она выразила надежду, что они смогут увидеть все, что их интересует, и познакомиться с российским опытом организации выборов.
17 сентября Памфилова сообщила, что предстоящие выборы в Госдуму будут отличаться от всех остальных, так как в них примут участие жители Донбасса и Новороссии.