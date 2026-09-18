МИД заявил протест временной поверенной Британии из-за поставок оружия Киеву

В сообщении указано, что Россия оставляет за собой право предпринять «все необходимые действия в рамках реализации права на самооборону», а любые объекты Великобритании на Украине являются законной целью ВС РФ. МИД подчеркнул, что эскалация конфликта на Украине станет ответственностью Лондона.