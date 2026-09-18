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МИД заявил протест временной поверенной Британии из-за поставок оружия Киеву

Любые британские объекты на Украине являются законной целью России, подчеркнули дипломаты
Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах Великобритании в России Дэнни Долакии в связи с наращиванием Лондоном поставок вооружений Киеву, говорится на сайте МИД России.

«Британской стороне предъявлен перечень международных обязательств, нарушаемых ею вследствие оказываемой Киеву поддержки. Разъяснены комплексные риски, связанные с деструктивными действиями англичан, а также тщетность их усилий на фоне превосходства Вооруженных сил Российской Федерации, удерживающих стратегическую инициативу в зоне спецоперации», – сказано в сообщении.

В ходе демарша было сказано, что своими действиями Соединенное Королевство затягивает эскалацию конфликта на Украине и отдаляет возможность его мирного урегулирования.

В сообщении указано, что Россия оставляет за собой право предпринять «все необходимые действия в рамках реализации права на самооборону», а любые объекты Великобритании на Украине являются законной целью ВС РФ. МИД подчеркнул, что эскалация конфликта на Украине станет ответственностью Лондона.

24 августа канцелярия британского премьер-министра Энди Бернэма сообщила, что Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Украине закрытые данные о британских компонентах дальнобойных ракет SCALP. Данные помогут Киеву осуществлять сборку данного оружия.

28 августа официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что МИД России объявил о возможности ответного удара по военным объектам Великобритании на территории Украины. Удары станут ответными мерами на атаки со стороны армии Украины на российские объекты с использованием британского оружия.

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