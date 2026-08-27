Россия может наносить ответные удары по британским военным объектам

Россия может наносить ответные удары по британским военным объектамЭто возможно в ответ на украинские атаки английскими дронами в глубине России
Министерство иностранных дел России объявило о возможности ответного удара по военным объектам Великобритании на Украине и за ее пределами. С подобным заявлением выступила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, такие удары станут ответной мерой на атаки ВСУ на российские объекты с использованием британского оружия. «Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному», – подчеркнула Захарова. По ее словам, британский МИД своими заявлениями о праве Украины наносить удары вглубь России фактически признал Великобританию стороной конфликта. Захарова также отметила, что последние события демонстрируют, что все попытки британского правительства на Украине подчинены одной задаче – нанесению России «стратегического поражения». «Это все обречено на провал, но Лондон в этом замаран полностью», – говорит Захарова.
Представитель МИДа добавила, что Великобритания и Франция передают украинской стороне «сборочные функции», пытаясь таким образом снять с себя ответственность за атаки вглубь российской территории. Но, как сказала Захарова, за террористические действия ВСУ европейские столицы несут полную ответственность.
Кроме этого МИД призвал британских подданных задуматься о «неизбежных катастрофических последствиях», а правительству в Лондоне «еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самим решительным и недвусмысленным образом отказаться от враждебной агрессивной линии, которая способна лишь продлить агонию киевского неонацистского режима».
Ранее в июле агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания хочет в декабре 2027 г. начать поставку на Украину баллистических ракет. У ракет по проекту Nightfall дальность будет 500 км, вес боевой части – 200 кг и максимальная стоимость – $1 млн за ракету.
Заявление Захаровой имело своей целью подчеркнуть британской стороне, что на любые провокации со стороны Лондона будет следовать адекватный и пропорциональный ответ России, говорит ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк. Если речь идет о том, что Лондон дает Украине зеленый свет на бомбардировку ракетами территории России, то и Россия оставляет за собой право наносить удары по военным объектам Великобритании на Украине – например, по складам вооружений. Таким образом, слова Захаровой, отмечает эксперт, – это предостережение и предупреждение, сделанное по линии дипведомства. Пока сложно прогнозировать, сделают ли в Лондоне нужные выводы и прекратят ли провокации, но если нет, то со временем может последовать и дальнейшая эскалация, предполагает Годованюк.
Удары российской армии по британским объектам на территории Украины фундаментально ничего не изменят в конфликте, уверен руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. С другой стороны, потенциальные российские атаки за пределами украинского государства – скорее всего, в странах Восточной Европы, – несомненно, приведут к серьезной эскалации, добавил эксперт: «Пока российско-украинское вооруженное противостояние ограничивается боями по линии соприкосновения войск и взаимными обстрелами вглубь территории. В этом контексте Лондон предоставляет Киеву свои технологии производства вооружений. Дальше этого британцы, скорее всего, не пойдут. Потенциально британское руководство готово эскалировать ситуацию в случае российских ударов по странам НАТО, однако начало такой перспективы сложно прогнозировать».
Политика Великобритании на российско-украинском направлении ужесточилась после замены Кира Стармера на Энди Бернэма на посту премьер-министра, заметил Арбатов.
Новый британский премьер, продолжает эксперт, пытается продемонстрировать своим избирателям решительность и жесткость по сравнению с предыдущим руководителем. «При этом британцы не готовы взять на себя основное европейское бремя защиты Украины. Иначе они объединили бы свои ядерные потенциалы вместе с Францией и провели иные совместные военные мероприятия вместе с Евросоюзом», – говорит политолог.
По мнению Арбатова, жесткие заявления руководителей европейских государств в адрес России, с одной стороны, призваны по задумке европейцев вынудить российскую стороны сесть за стол переговоров на условиях Киева, с другой – выражают неуверенность европейцев относительно позиции США. Политика Белого дома в международной политике при Дональде Трампе стала более непредсказуемой не только для российского руководства, но и для европейских государств. А загадочный визит руководителя ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву только усилил эту неопределенность, отметил эксперт: «За счет ужесточения своих позиций в российско-украинском конфликте, усиленной милитаризации европейцы теперь пытаются восполнить американское неустойчивое участие на украинском направлении».