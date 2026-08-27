Министерство иностранных дел России объявило о возможности ответного удара по военным объектам Великобритании на Украине и за ее пределами. С подобным заявлением выступила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, такие удары станут ответной мерой на атаки ВСУ на российские объекты с использованием британского оружия. «Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному», – подчеркнула Захарова. По ее словам, британский МИД своими заявлениями о праве Украины наносить удары вглубь России фактически признал Великобританию стороной конфликта. Захарова также отметила, что последние события демонстрируют, что все попытки британского правительства на Украине подчинены одной задаче – нанесению России «стратегического поражения». «Это все обречено на провал, но Лондон в этом замаран полностью», – говорит Захарова.