Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KZOS44,7+0,68%CNY Бирж.12,567-0,07%IMOEX2 275,83+1,2%RTSI848,35+1,2%RGBI112,69+0,21%RGBITR769,64+0,24%
Главная / Политика /

Кадыров проголосовал на выборах в родовом селении Ахмат-Юрт

Антон Потоков
Таисия Боршигова / ТАСС
Таисия Боршигова / ТАСС

Глава Чечни проголосовал на выборах 2026 г. в родовом селении Ахмат-Юрт, передает «Россия 1».

«У нас идет прогресс в республике. <...> [Надо] закрепить и продолжить то, что начал Ахмат-Хаджи [Кадыров, первый президент Чеченской Республики]», – сказал он.

Телеканал заявляет, что в Чечне на участки выстроились «огромные очереди».

18–20 сентября в РФ проходят трехдневные выборы, в рамках которых выбирают депутатов Госдумы. В Чечне также идет голосование по выборам главы республики. В бюллетене три кандидата – действующий глава Кадыров, председатель Общественной палаты республики Исмаил Денильханов («Справедливая Россия»), депутат парламента Чечни Халид Накаев (КПРФ).

Кадыров занимает пост главы республики с 2007 г. В 2021 г. он был переизбран, набрав 99,7% голосов. В конце 2025 г. Кадыров заявил о готовности участвовать в выборах главы региона в 2026 г., если президент РФ предложит, а народ поддержит.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте