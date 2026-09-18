Кадыров проголосовал на выборах в родовом селении Ахмат-Юрт

Кадыров занимает пост главы республики с 2007 г. В 2021 г. он был переизбран, набрав 99,7% голосов. В конце 2025 г. Кадыров заявил о готовности участвовать в выборах главы региона в 2026 г., если президент РФ предложит, а народ поддержит.