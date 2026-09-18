Кадыров проголосовал на выборах в родовом селении Ахмат-Юрт
Глава Чечни проголосовал на выборах 2026 г. в родовом селении Ахмат-Юрт, передает «Россия 1».
«У нас идет прогресс в республике. <...> [Надо] закрепить и продолжить то, что начал Ахмат-Хаджи [Кадыров, первый президент Чеченской Республики]», – сказал он.
Телеканал заявляет, что в Чечне на участки выстроились «огромные очереди».
18–20 сентября в РФ проходят трехдневные выборы, в рамках которых выбирают депутатов Госдумы. В Чечне также идет голосование по выборам главы республики. В бюллетене три кандидата – действующий глава Кадыров, председатель Общественной палаты республики Исмаил Денильханов («Справедливая Россия»), депутат парламента Чечни Халид Накаев (КПРФ).
Кадыров занимает пост главы республики с 2007 г. В 2021 г. он был переизбран, набрав 99,7% голосов. В конце 2025 г. Кадыров заявил о готовности участвовать в выборах главы региона в 2026 г., если президент РФ предложит, а народ поддержит.