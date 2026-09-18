Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах в Госдуму. Об этом он сообщил в Telegram.
Собянин сообщил, что проголосовал онлайн через портал мэра.
«По предварительным данным, всего за семь часов голосования в нем уже приняли участие более 1,8 млн избирателей-москвичей», – написал он.
Выборы в России пройдут до 20 сентября, участки открыты с 8:00 по 20:00. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Для прохождения в Госдуму партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. По данным на 15:39 мск, явка на выборах в ГД уже превысила 20%.