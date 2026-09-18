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Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах в Госдуму. Об этом он сообщил в Telegram.

Собянин сообщил, что проголосовал онлайн через портал мэра.

«По предварительным данным, всего за семь часов голосования в нем уже приняли участие более 1,8 млн избирателей-москвичей», – написал он.

Выборы в России пройдут до 20 сентября, участки открыты с 8:00 по 20:00. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Для прохождения в Госдуму партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. По данным на 15:39 мск, явка на выборах в ГД уже превысила 20%.

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