Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Выборы в России пройдут до 20 сентября, участки открыты с 8:00 по 20:00. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Для прохождения в Госдуму партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. По данным на 15:39 мск, явка на выборах в ГД уже превысила 20%.