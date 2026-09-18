Генконсульство ФРГ в Петербурге прекратило работу
Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге официально объявило о прекращении работы. Это следует из информации на сайте диппредставительства.
«К нашему большому сожалению, по решению российского правительства генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге должно прекратить свою деятельность 18 сентября 2026 г.», – говорится в сообщении.
Теперь задачи генконсульства возьмет на себя посольство Германии в Москве. Кроме того, 18 сентября должна прекратить свою работу также и Немецкая школа в Санкт-Петербурге.
1 сентября власти ФРГ решили закрыть генконсульство РФ в Бонне. Такое решение Германия приняла на фоне инцидента с беспилотниками в Лейпциге, причастность к которому Москва отрицает. 4 сентября ФРГ потребовала от порядка 70 российских дипломатов – сотрудников генконсульства России в Бонне – вместе с семьями покинуть территорию страны.
После этого, 7 сентября, МИД РФ объявил, что Москва в ответ закроет генконсульство Германии в Санкт-Петербурге.