Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге

Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в ПетербургеНемецкие культурные центры Гете также прекратят свою деятельность
Россия закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге, которое должно прекратить свою деятельность не позже 18 сентября, а его сотрудники – покинуть РФ. Об этом МИД России сообщил на своем сайте.
Также на территории РФ закрываются все немецкие культурные центры имени Гете, их командированным сотрудникам предписано выехать из страны до 13 сентября.
«Германские власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ», – говорится в заявлении МИД России. Главе дипмиссии вручены соответствующие ноты.
Решение Москвы стало ответом на недружественные действия Германии. 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии Генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности Российского дома науки и культуры в Берлине. Поводом для этого Берлин назвал инцидент с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа. Российская сторона назвала эти действия недружественными и заранее предупредила о подготовке ответных мер.
Президент России Владимир Путин объяснил решения Германии внутриполитической ситуацией в стране. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что своими действиями Берлин поставил под угрозу работу Института Гете в Москве и немецкого консульства в Санкт-Петербурге.
Как 6 сентября отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, обвинения РФ в инциденте с БПЛА в Лейпциге равнозначно объявлению войны. Министр также отметил, что Германия выгнала консульство из Бонна и закрывает Русский дом. Перед Второй мировой войной Германия закрывала дипломатические миссии. По словам министра, такая игра «абсолютно неприемлема». Лавров подчеркнул, что Запад снова стремится к вооруженному конфликту.