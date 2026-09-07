Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге

Решение Москвы стало ответом на недружественные действия Германии. 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии Генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности Российского дома науки и культуры в Берлине. Поводом для этого Берлин назвал инцидент с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа. Российская сторона назвала эти действия недружественными и заранее предупредила о подготовке ответных мер.