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Лавров: обвинения РФ в инциденте с БПЛА в Лейпциге – начало настоящей войны

Ася Султанова

Обвинения со стороны Запада в адрес России, связанные с дроном в Лейпциге, – начало настоящей войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Лейпциг, аэропорт... Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это, в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей», – сказал Лавров.

Министр также отметил, что Германия выгнала консульство из Бонна и закрывает Русский дом. Перед Второй мировой войной Германия закрывала дипломатические миссии. По словам министра, такая игра «абсолютно неприемлема». Лавров подчеркнул, что Запад снова стремится к войне.

В августе на территории немецкого аэропорта в Лейпциге произошло три эпизода с БПЛА. Власти Германии и европейские СМИ заявляли о причастности России к произошедшим инцидентам. Российская сторона, в свою очередь, отрицает обвинения. 5 августа на территории аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом «Ан» был найден беспилотник. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при его заходе на посадку. Экипаж заметил объект размером около 30 см, после чего борт ушел на второй круг и был перенаправлен в Ганновер. 25 августа полиция Германии нашла третий БПЛА после инцидента в аэропорту Лейпциг / Галле. 31 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Берлин скоординировал действия с Евросоюзом (ЕС) и НАТО для подготовки ответной реакции на ситуацию с БПЛА в аэропорту Лейпцига.

1 сентября правительство Германии денонсировало договор о деятельности Русского дома в Берлине. 18 сентября будет закрыто генконсульство РФ в Бонне. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил, что власти Германии ужесточат контроль въезда для российских граждан, и призвал усилить давление на российский «теневой флот».

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