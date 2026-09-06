Лавров: обвинения РФ в инциденте с БПЛА в Лейпциге – начало настоящей войны
Обвинения со стороны Запада в адрес России, связанные с дроном в Лейпциге, – начало настоящей войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Лейпциг, аэропорт... Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это, в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей», – сказал Лавров.
Министр также отметил, что Германия выгнала консульство из Бонна и закрывает Русский дом. Перед Второй мировой войной Германия закрывала дипломатические миссии. По словам министра, такая игра «абсолютно неприемлема». Лавров подчеркнул, что Запад снова стремится к войне.
В августе на территории немецкого аэропорта в Лейпциге произошло три эпизода с БПЛА. Власти Германии и европейские СМИ заявляли о причастности России к произошедшим инцидентам. Российская сторона, в свою очередь, отрицает обвинения. 5 августа на территории аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом «Ан» был найден беспилотник. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при его заходе на посадку. Экипаж заметил объект размером около 30 см, после чего борт ушел на второй круг и был перенаправлен в Ганновер. 25 августа полиция Германии нашла третий БПЛА после инцидента в аэропорту Лейпциг / Галле. 31 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Берлин скоординировал действия с Евросоюзом (ЕС) и НАТО для подготовки ответной реакции на ситуацию с БПЛА в аэропорту Лейпцига.
1 сентября правительство Германии денонсировало договор о деятельности Русского дома в Берлине. 18 сентября будет закрыто генконсульство РФ в Бонне. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил, что власти Германии ужесточат контроль въезда для российских граждан, и призвал усилить давление на российский «теневой флот».