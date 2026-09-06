Лавров: обвинения РФ в инциденте с БПЛА в Лейпциге – начало настоящей войны

В августе на территории немецкого аэропорта в Лейпциге произошло три эпизода с БПЛА. Власти Германии и европейские СМИ заявляли о причастности России к произошедшим инцидентам. Российская сторона, в свою очередь, отрицает обвинения. 5 августа на территории аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом «Ан» был найден беспилотник. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при его заходе на посадку. Экипаж заметил объект размером около 30 см, после чего борт ушел на второй круг и был перенаправлен в Ганновер. 25 августа полиция Германии нашла третий БПЛА после инцидента в аэропорту Лейпциг / Галле. 31 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Берлин скоординировал действия с Евросоюзом (ЕС) и НАТО для подготовки ответной реакции на ситуацию с БПЛА в аэропорту Лейпцига.