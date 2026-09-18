Путин: жители дальних регионов не должны ощущать себя «как на острове»
Россияне, живущие даже в самых дальних уголках РФ, не должны чувствовать себя оторванными от остальной страны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного новым объектам гражданской авиации.
«Наша страна по территориям самая большая в мире. И нигде, [даже] в самом дальнем уголке, люди не должны чувствовать себя как на острове», – подчеркнул российский лидер.
Глава государства отметил, что при таких больших территориях важно развивать авиацию и инфраструктуру. По его словам, одной из важнейших задач является обеспечение перевозки людей местными авиалиниями. Путин обратил внимание, что в этой сфере остается еще много вопросов и «есть над чем работать».
На этом же совещании президент призвал обновлять парк гражданских самолетов в первую очередь при помощи российской техники. Кроме того, Путин принял участие в церемонии подписания документов по поставке 90 самолетов МС-21-310 для «Аэрофлота». Согласно договоренностям, 14 самолетов будут поставлены в 2029 г., 18 – в 2030 г., 24 – в 2031 г. и 34 – в 2032 г. Еще 18 самолетов по ранее заключенным контрактам должны поступить в ПАО «Аэрофлот» в 2027–2028 гг.
24 июня Путин заявил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить авиационную технику. Президент отметил, что российская техника не только не уступает самым лучшим мировым образцам, а по ряду компонентов даже превзошла западные аналоги.