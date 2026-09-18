Эксперты объяснили высокую явку первого дня выборов

«До конца дня явка может вырасти до 30%, а 19 и 20 сентября может добавиться еще от 20 до 30%. Это будет хороший легитимный результат по явке», – отметил Игнатовский. По словам эксперта, прежде всего на участки приходит лояльный электорат, а в последний день – сторонники других партий.