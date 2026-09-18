Эксперты объяснили высокую явку первого дня выборов
Первый день голосования на выборах в Госдуму прошел спокойно, а явка, превысившая 20%, является хорошим результатом. Об этом корреспонденту «Ведомостей» сообщил политконсультант Ярослав Игнатовский.
«До конца дня явка может вырасти до 30%, а 19 и 20 сентября может добавиться еще от 20 до 30%. Это будет хороший легитимный результат по явке», – отметил Игнатовский. По словам эксперта, прежде всего на участки приходит лояльный электорат, а в последний день – сторонники других партий.
Он также добавил, что выборы могут оказаться сложными в ряде регионов, прежде всего Северо-Запада. Кроме того, итоги голосования за депутатов заксобрания Петербурга «могут преподнести сюрпризы». Игнатовский подчеркнул, что предвыборная кампания проходила спокойно, поэтому ожидать каких-то потрясений не стоит.
Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, в свою очередь, отметил, что нет смысла искать особого подтекста в относительно высокой явке. По его мнению, «ключевая история» состоит в старте досрочного голосования в новых и приграничных регионах. Он обратил внимание на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), согласно которым там досрочно проголосовали более 4,2 млн человек, что эксперт назвал «главной новацией» этой избирательной кампании.
«И это ситуация, когда наблюдение практически невозможно. Представьте себе – на протяжении больше 10 дней обеспечить наблюдателей на участках», – подчеркнул Минченко в разговоре с «Ведомостями».
Выборы стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября. Россияне избирают 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Для прохождения в Госдуму партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Помимо депутатов Госдумы избирают и членов региональных парламентов, а также губернаторов в нескольких регионах.