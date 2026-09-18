Украина расторгла соглашение с Белоруссией о ядерных авариях

24 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к тому, чтобы восстановить сотрудничество с Киевом. Обращаясь к украинцам, белорусский лидер отметил, что страна открыта для людей с добрыми намерениями. Он также подчеркнул историческую близость двух народов.