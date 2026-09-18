Украина расторгла соглашение с Белоруссией о ядерных авариях
Кабмин Украины расторг соглашение с правительством Белоруссии об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Украины.
Соглашение было подписано в Киеве 16 октября 2001 г. Оно предусматривало обмен информацией между двумя странами в случае ядерной аварии, которая могла представлять трансграничную угрозу. Украинскому МИДу поручено уведомить белорусскую сторону о прекращении действия договора.
24 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к тому, чтобы восстановить сотрудничество с Киевом. Обращаясь к украинцам, белорусский лидер отметил, что страна открыта для людей с добрыми намерениями. Он также подчеркнул историческую близость двух народов.
25 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии остановить развитие «пограничной инфраструктуры агрессии» и предпринять шаги к деэскалации.