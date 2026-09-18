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Главная / Политика /

ВС России поразили два сухогруза и танкер в портах Украины и в море

Татьяна Мозолевская
РИА Новости
РИА Новости

Российские войска поразили два сухогруза и танкер, использовавшиеся в интересах ВСУ, в портах Одесской области и в Черном море. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в порту Южный Одесской области был нанесен удар по сухогрузу, который доставил грузы военного назначения. В порту Одессы поражен танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для украинской армии.

Российские военные сообщили об ударе по еще одному сухогрузу во время его перехода по Черному морю. По утверждению Минобороны, судно перевозило в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

В ведомстве уточнили, что удары по портам Украины и морским судам в течение дня наносились беспилотными летательными аппаратами.

До этого Минобороны РФ сообщало, в ночь на 18 сентября российские военные ударили беспилотниками по портам Украины, судам и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Удар нанесен по логистическому центру «Новая почта» под Одессой, где хранятся и распределяются военные грузы из Европы.

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