ВС России поразили два сухогруза и танкер в портах Украины и в море

До этого Минобороны РФ сообщало, в ночь на 18 сентября российские военные ударили беспилотниками по портам Украины, судам и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Удар нанесен по логистическому центру «Новая почта» под Одессой, где хранятся и распределяются военные грузы из Европы.