Явка в первый день выборов превысила показатели 2021 года

Средний прирост по регионам составил 8-12 п. п. Максимальный (+37,57 п. п.) зафиксирован в Брянской области – там явка в первый день составила 64,49%. Это всего на 4,16 п. п. меньше, чем за все три дня голосования в 2021 г. Ближе всех в первый день к результатам трехдневной явки за 2021 г. подобрался Севастополь – ему не хватило всего 2,13 п. п. (47,13% против 49,26%). Также почти повторили рекорд пятилетней давности избиратели Ивановской (33,79% за первый день против 38,26% за три, разница – 4,47 п. п.) и Смоленской областей (36,2% против 41,87%, 5,67 п. п.).