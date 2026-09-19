Явка в первый день выборов превысила показатели 2021 года
Все регионы России показали прирост явки на выборах в Госдуму в первый день голосования по сравнению с выборами 2021 г. (не считая новых субъектов, где депутаты избираются впервые), следует из результатов ЦИК на 20:00 по мск. Общая явка составила 29,19% – на 10,8 п. п. больше, чем в 2021 г. (18,39%).
Средний прирост по регионам составил 8-12 п. п. Максимальный (+37,57 п. п.) зафиксирован в Брянской области – там явка в первый день составила 64,49%. Это всего на 4,16 п. п. меньше, чем за все три дня голосования в 2021 г. Ближе всех в первый день к результатам трехдневной явки за 2021 г. подобрался Севастополь – ему не хватило всего 2,13 п. п. (47,13% против 49,26%). Также почти повторили рекорд пятилетней давности избиратели Ивановской (33,79% за первый день против 38,26% за три, разница – 4,47 п. п.) и Смоленской областей (36,2% против 41,87%, 5,67 п. п.).
Наименьший прирост зафиксирован в Свердловской (+1,85 п. п. до 21,87%) и Тульской (+2,05 п. п. до 24,75%) областях. В Москве явка выросла на 5,51 п. п. до 28,58%, в Подмосковье – на 8,75 п. п. до 24,32%, а в Санкт-Петербурге – на 14,87 п. п. до 27,1%.
В целом в 15 регионах России явка в первый день голосования превысила 40%. Лидерами стали ДНР (72,7%), Брянская область (64,49%), Чечня (63,2%), Херсонская область (58,31%) и Тува (51,05%). Наименьшая явка зафиксирована в Хакасии (13,84%), Иркутской (14,2%) и Новосибирской (15,77%) областях.