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Пять летевших на Москву дронов уничтожены силами ПВО

Ведомости

Система ПВО Минобороны уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Об этом ночью сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил он. 

С вечера 17 сентября в сторону Москвы и области направлялись более 350 беспилотников. Большую часть из них российские военные сбили на дальних рубежах. Из них 64 БПЛА ликвидированы на подлете к столице.

С 2:50 аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

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