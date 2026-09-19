Пять летевших на Москву дронов уничтожены силами ПВО
Система ПВО Минобороны уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Об этом ночью сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил он.
С вечера 17 сентября в сторону Москвы и области направлялись более 350 беспилотников. Большую часть из них российские военные сбили на дальних рубежах. Из них 64 БПЛА ликвидированы на подлете к столице.
С 2:50 аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.