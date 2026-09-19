Российские силы ПВО за сутки сбили 936 украинских БПЛА и семь авиабомб

Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по 142 районам Украины. Были поражены склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества. Под удар попали цеха производства и места хранения БПЛА с комплектующими, объекты транспортной инфраструктуры, работающей на ВСУ. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.