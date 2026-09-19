Российские силы ПВО за сутки сбили 936 украинских БПЛА и семь авиабомб
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 936 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по 142 районам Украины. Были поражены склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества. Под удар попали цеха производства и места хранения БПЛА с комплектующими, объекты транспортной инфраструктуры, работающей на ВСУ. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
ВС РФ установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» заняли Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. «Центр» взяли под контроль Марьевку и Гулево в ДНР. В Запорожской области российская армия заняла населенный пункт Зеленая Диброва. Его брали подразделения группировки войск «Восток».
Минувшей ночью российские военные ударили дронами по логистическим центрам и портам Украины, а также объектам транспортной инфраструктуры ВСУ. Были поражены суда, задействованные в интересах ВСУ. В ночь на 19 сентября российские силы ПВО уничтожили 344 украинских беспилотника над регионами РФ.